كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:
1- أخصائي أول تحليلات البيانات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، علم البيانات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
2- خبير الشراكات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصال والإعلام، العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مدير المشروع الرئيسي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مدير عمليات مركز البيانات:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
5- مدير عمليات التطبيقات المخصصة:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، من خلال بوابة التوظيف لدى الهيئة.
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