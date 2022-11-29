أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف بـ5 نقاط، مغلقا عند 10752 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 3 % عند 33.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5.9 مليون سهم.

وصعدت أسهم “سابك” و”اتحاد اتصالات” و”معادن” و”إكسترا” و”جرير” و”سيرا” و”دار الأركان” بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم “الشرقية للتنمية” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 58.50 ريال، وكانت هيئة السوق المالية، قد وافقت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

في المقابل، تراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 2 %.

وهبط سهم “بترو رابغ” بنسبة 4 % عند 10.36 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن الإيقاف المجدول للمرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج للمرحلة الثانية لإجراء الصيانة الدورية الشاملة.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”جبل عمر” و”المراعي” و”المجموعة السعودية” و”سبكيم العالمية” و”سلوشنز” و”بنك الجزيرة” تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم “شمس” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 31.75 ريال، وبتداولات نشطة بلغت نحو 3.4 مليون سهم، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع “جدوى ريت السعودية” بنسبة 3 % عند 12.74 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على مالكي الوحدات.