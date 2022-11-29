أشاد علي الحبسي حارس مرمى المنتخب العماني السابق، بالأخضر والمستويات التي قدمها في مونديال قطر 2022 حتى الآن.
وأكد الحبسي أن المنتخب الوطني ظهر بصورة إيجابية في كأس العالم 2022، مؤكدا أن الجميع يتحدث بأن الأخضر يستطيع الفوز على المكسيك.
وكان الأخضر قد حقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين 2-1، في الجولة الأولى، قبل أن يخسر من بولندا 2-0 في المباراة الثانية رغم أنه قدم أداء جيدا.
#من_الشاشة | "المنتخب السعودي ظهر بصورة إيجابية في مونديال #كأس_العالم 2022، والجميع يتحدث بأن الأخضر يستطيع الفوز على المكسيك" الكابتن علي الحبسي. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
pic.twitter.com/3uCxritmaD
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) November 29, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً