أشاد علي الحبسي حارس مرمى المنتخب العماني السابق، بالأخضر والمستويات التي قدمها في مونديال قطر 2022 حتى الآن.

وأكد الحبسي أن المنتخب الوطني ظهر بصورة إيجابية في كأس العالم 2022، مؤكدا أن الجميع يتحدث بأن الأخضر يستطيع الفوز على المكسيك.

وكان الأخضر قد حقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين 2-1، في الجولة الأولى، قبل أن يخسر من بولندا 2-0 في المباراة الثانية رغم أنه قدم أداء جيدا.