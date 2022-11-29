عثرت عائلة في أمريكا على ابنتها المفقودة منذ 50 عاماً، بعد أن خطفتها جليسة أطفال وهي رضيعة بعمر العام.

وكانت عائلة الفتاة المخطوفة اكتشفت بعد 50 عاما بالتعاون مع الشرطة أن ابنتها تعيش في ولاية “ساوث كارولاينا” التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن مسكن العائلة.

وتمكنت العائلة من تتبع آثار ابنتها،بعدما تلقت بلاغاً من شخص يؤكد أنه شاهد الفتاة “ميليسا” في مكان ما حول مدينة “تشارلستون” بولاية ساوث كارولاينا.

وبعد هذه المعلومة استخدمت العائلة اختبار الحمض النووي عبر موقع إلكتروني متخصص، وبحثت عن الفتاة في السجلات العامة لمدن ولاية ساوث كارولاينا، لتتمكن مؤخرا من العثور عليها.