تغلب المنتخب الهولندي على نظيره القطري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة والختامية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأحرز كودي جاكبو الهدف الأول للمنتخب الهولندي في مرمى قطر بالدقيقة 26 من زمن المباراة، وأضاف فرينكي دي يونج الهدف الثاني بالدقيقة 49، بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي قطر، وسجل بيرجويس هدفًا في الدقيقة 69 من عمر المباراة، قبل أن يتم التراجع عن احتسابه بعد العودة إلى تقنية الـ”VAR”.

وتلك النتيجة رفعت رصيد هولندا إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد قطر في المركز الأخير بلا نقاط.