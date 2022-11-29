يترقب الجماهير مباراة المنتخب أمام المكسيك غداً الأربعاء، في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

وفي هذا السياق أعربت مشجعة عربية عن مؤازرتها للأخضر قائلة: “كلنا معكم يالسعودية وكلنا هنزل للملعب وندافع معكم روحنا معكم”.

فيما وجهت مشجعة سعودية رسالة لنجوم المنتخب قائلة: “تقدرون تجيبونها، عينكم قدام وإن شاء الله تقدرون توصلون للدور الـ 16”.