يترقب الجماهير مباراة المنتخب أمام المكسيك غداً الأربعاء، في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.
وفي هذا السياق أعربت مشجعة عربية عن مؤازرتها للأخضر قائلة: “كلنا معكم يالسعودية وكلنا هنزل للملعب وندافع معكم روحنا معكم”.
فيما وجهت مشجعة سعودية رسالة لنجوم المنتخب قائلة: “تقدرون تجيبونها، عينكم قدام وإن شاء الله تقدرون توصلون للدور الـ 16”.
#جو_المونديال | مشجعة سعودية لنجوم المنتخب "تقدرون تجيبونها". #كأس_العالم_قطر2022 #قناة_السعودية pic.twitter.com/GOUMDRpDTK
— قناة السعودية (@saudiatv) November 29, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً