تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫88948 مقابل الريال الواحد 0٫25712
الدولار:3٫75824 مقابل الريال الواحد 0٫26608
درهم إماراتي:1٫02318 مقابل الريال الواحد 0٫97734
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58695
دينار أردني:5٫30083 مقابل الريال الواحد 0٫18865
دينار كويتي: 12٫21176 مقابل الريال الواحد 0٫08189
دينار بحريني:9٫96789 مقابل الريال الواحد 0٫10033
الريال القطري:1٫03206 مقابل الريال الواحد 0٫96894
الدرهم المغربي: 0٫35056 مقابل الريال الواحد 2٫85523
الجنيه المصري: 0٫15309 مقابل الريال الواحد 6٫53178
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