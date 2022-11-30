واجه المنتخب الوطني السعودي منتخب المكسيك 5 مرات من قبل.

وكانت نتائج 4 منها تعود لصالح المكسيك بالفوز بنتائج: 2-0، 2-1، 5-0، 5-1، ومباراة أخرى انتهت بالتعادل السلبي.

ويبحث المنتخب عن انتصار تاريخي على المكسيك، في ختام منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وحقق الأخضر الفوز في اللقاء الأول على الأرجنتين (2-1) في مفاجآة مدوية، ثم خسر في الثانية أمام بولندا (2-0)، لتكتفي بثلاث نقاط من مباراتين ويبحث عن التأهل أمام المكسيك.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن بولندا التي تصدرت برصيد 4 أهداف، بينما تتذيل المكسيك بنقطة واحدة.