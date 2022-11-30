أكد المحلل الرياضي تركي العواد، أن المنتخب الوطني السعودي قادر على تجاوز المكسيك رغم الغيابات.

وقال تركي العواد، عبر قناة “العربية”، أن عادة المنتخب دائمًا في المباريات الكبيرة يظهر بشكل كبير، لذلك من المتوقع أن يقدم المنتخب مباراة قوية وتليق بسمعة المنتخبين.

وأشار إلى أن المنتخب قادر على تجاوز المكسيك رغم الغيابات، فالمباريات الكبيرة تُكسب بالرغبة الأكبر وهي لدى المنتخب السعودي.

ويبحث المنتخب عن انتصار تاريخي على المكسيك، في ختام منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.