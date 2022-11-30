كشف نادي الرياض السعودي، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى.

وأوضح النادي، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُصمم: دبلوم تصميم، خبرة لا تقل عن سنتين، ومسؤول التدريب والتطوع: بكالوريوس بأي من المجالات الإدارية، خبرة سنة، وموظف شؤون اللاعبين والمدربين: بكالوريوس قانون، خبرة في العقود من سنة وأعلى.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/06هـ الموافق 2022/11/30م، فيما تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]