أكد الكابتن ماجد العلي أن لعب كرة القدم عبارة عن”أكل ونوم” لضمان تقديم أداء ممتاز ولتفادي الإصابات.

وقال العلي :” الإصابات في كأس لها أمور كثيرة، ولكن هناك إصابات مثل إصابة ياسر الشهراني وسلمان الفرج والتي تعد إصابات طبيعية ولكن الإصابات العضلية هي المشكلة في كأس العالم”.

وأضاف ” معسكر المنتخب السعودي قام بإعداد اللاعبين على أكمل وجه لتفادي الإصابات العضلية”.