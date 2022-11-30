أكد الكابتن ماجد العلي أن لعب كرة القدم عبارة عن”أكل ونوم” لضمان تقديم أداء ممتاز ولتفادي الإصابات.
وقال العلي :” الإصابات في كأس لها أمور كثيرة، ولكن هناك إصابات مثل إصابة ياسر الشهراني وسلمان الفرج والتي تعد إصابات طبيعية ولكن الإصابات العضلية هي المشكلة في كأس العالم”.
وأضاف ” معسكر المنتخب السعودي قام بإعداد اللاعبين على أكمل وجه لتفادي الإصابات العضلية”.
#صباح_السعودية | الكابتن ماجد العلي: لاعب كرة القدم عبارة عن"أكل ونوم" لكي يقدِّم أداء ممتاز ويتفادى الإصابات. #قناة_السعودية pic.twitter.com/aZPcjs1xbO
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 30, 2022
#صباح_السعودية | "معسكر #المنتخب_السعودي قام بإعداد اللاعبين على أكمل وجه لتفادي الإصابات العضلية" الكابتن ماجد العلي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/k7w66ZaUv5
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 30, 2022
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