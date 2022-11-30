أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1.4 %، مغلقا عند 10897 نقطة (+ 145 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات ريال.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 1 % عند 33.50 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9.2 مليون سهم.

وأنهت أسهم “أكوا باور” و”معادن” و”بنك ساب” و”مصرف الإنماء” و”بنك البلاد” و”سابك للمغذيات” و”العربي الوطني” و”مجموعة تداول” و”المجموعة السعودية” و”كيان السعودية”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وتصدر سهم “دله الصحية” ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 173.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.4 مليون سهم.

في المقابل، تصدر سهم “شمس” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، تراجع صندوق “جدوى ريت السعودية” بنسبة 5 % عند 12.12 ريال.