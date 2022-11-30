كشفت تقارير، اليوم الأربعاء، عن فرض غرامة مالية ضد المنتخب السنغالي لمخالفة اللوائح في كأس العالم بقطر.

وتلقى المنتخب السنغالي، غرامة مالية بقيمة 10 آلاف و500 دولار بعد حضور المدرب فقط دون وجود أي لاعب خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أمام الإكوادور.

وكان منتخب السنغال قد تأهل إلى منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على الإكوادور 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد “خليفة الدولي”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولي بالمونديال.