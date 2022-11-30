تنوه الإدارة العامة للمرور بأنه بمناسبة استضافة محافظة جدة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي سيقام في الفترة من 1 – 10 ديسمبر 2022، سيتم إغلاق طريق الكورنيش الأوسط من ميدان الأمير عبدالمجيد إلى إشارة شارع فلسطين مع شارع الحمراء في الاتجاهين، وسيتم الإغلاق في اليوم الأول للمهرجان الخميس الموافق 1 ديسمبر من الساعة الـ (1) صباحًا حتى الـ (4) فجرًا من صباح يوم الجمعة، وفي بقية أيام المهرجان (من 2 – 10 ديسمبر) سيكون الإغلاق من الساعة الـ (3) عصرًا حتى الـ (2) فجرًا.

وتدعو الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى استخدام طريق الأندلس بديلاً خلال فترة الإغلاق.