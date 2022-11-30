عندما ندرك قيمة من حولنا من الأشخاص.

بالتأكيد سوف نسعى أن نتمسك بهم أكثر.

ونحافظ على استمرار علاقتنا بهم وتطويرها.

نحاول رسم الإبتسامة على وجوههم.

نقدم لهم كلمات الشكر والثناء الصادقة.

نكون عوناً لهم ونقدم لهم التشجيع.

جميعنا يحتاج إلى كلمات من التشجيع والثناء الصادق.

حتى يكمل مسيرته بخطوات ثابتة واثقة.

نحتاج من يفهمنا ويستمع إلى قلوبنا قبل كلمتنا.

إذا امتلكت شخصاً واحداً فقط.

يشجعك، يوجهك، يدعمك، يلهمك.

صدقني لقد امتلكت من الحياة أجملها.

امتلكت من القلوب أنقاها.

هنا بالتحديد يتوجب عليك الاعتراف بقيمة هذا الشخص في حياتك.

والأجمل أن تبادله جمال الشعور جمال الصدق.

جميع العلاقات بين الأشخاص.

ستصبح ذكريات ولن يبقى منها سوى الأثر الجميل.

وقبل أن يصبح الأشخاص المميزون في حياتك.

مجرد أثر أو أن تصبح في حياتهم مجرد ذكرى.

اسعى أن تخبرهم بتقديرك لهم قبل فوات الأوان.

اخبرهم بجمال وجودهم في حياتك.

اشعرهم أنهم مميزون بالنسبة لك.

من الواجب أن ندرك أن بعض القلوب إذا اعرضت لن تعود لذلك احرص أن لا تخسر أشخاص قلوبهم من ذهب بسبب كلمة أو تصرف غير محسوب.