كشفت مصادر مقربة أن شاب يدعى “مهران سماك”، البالغ من العمر 27 عامًا قُتل أمس في أنزلي، شمالي البلاد، برصاصة مباشرة في رأسه.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن أطلقت النار بينما كان سماك من قبل برفقة خطيبته، يطلقان بوق السيارة فرحا بخسارة المنتخب، بحسب ما أفادت شبكة “إيران انترناشيونال”.

وأطلق العديد من الإيرانيين أمس، الألعاب النارية لاسيما في المناطق الكردية تهليلاً لخسارة المنتخب.

ومنذ مقتل أميني في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، اندلعت التظاهرات في البلاد.