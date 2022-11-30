بدعم من هيئة المسرح والفنون الادائية تشارك مؤسسة أساس العلاقة بالعرض المسرحي ” الغريب والنقيب ” وذلك ضمن عروض المسار الموازي لـ أيام قرطاج المسرحية بتونس والتي تنطلق فعالياتها في 3 ديسمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر الجاري 2022م
من جهته أوضح مدير عام أساس العلاقة عبد العزيز الدخيل أن المسرحية من تقديم “فرقة فن بوكس المسرحية ” وهي من تأليف / أسامة زايد وإخراج / فهد الدوسري ويلعب بطولتها الممثلان / كميل العلي ومحمد ال محسن،
وستقدّم “المسرحية” في مسرح الحمراء بالعاصمة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022م
وأكد “الدخيل” ان هذه المشاركة تعتبر الأولى للمؤسسة في تونس، معرباً عن شكره وتقديره لهيئة المسرح والفنون الأدائية على الدعم الذي لقيته المؤسسة للمشاركة في المهرجان.
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