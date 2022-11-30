رد وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي على الانتقادات التي تواجهها قطر بسبب طريقة التعامل مع المثليين خلال المونديال.

وانتقد الوزير القطري في حوار مع صحيفة “بيلد” الألمانية، وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك، الذي قال إن تنظيم قطر لمونديال كرة القدم “لا يمكن تفسيره إلا بالفساد”.

وقال الكعبي: “إذا اتهمت شخصا بالفساد، فعليك الكشف عن الدليل..أنت مسؤول قانونيا إذا اتهمت شخصا ما بالفساد”.

وأضاف: “إذا كانوا يريدون(المثليون) زيارة قطر، فلا مشكلة لدينا في ذلك..إنهم يحضرون كأس العالم وليس لدينا مشكلة في ذلك، لكن كمسلمين، نعتقد أن مجتمع الميم غير مقبول في ديننا، الشريعة الإسلامية لا تقبل بذلك”.

وتابع: “الغرب يدعونا كقطريين كي نتغير وأننا بحاجة إلى تغيير ديننا ومعتقداتنا والقيام بما يعتقدون أنه صحيح: أي القبول بمجتمع الميم بالكامل، أين حقي الإنساني في اختيار ما أريده لديني، وبلدي، وأولادي وأسرتي؟ يريد الغرب أن يملي ما يريد على قطر”.