انتهى لقاء المنتخب الوطني ونظيره المكسيكي بفوز الأخير بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، ليودع الأخضر المونديال.

وجاء الهدف الأول عن طريق هنري مارتين في الدقيقة 47، ثم أضاف لويس شافيز، الهدف الثاني في الدقيقة 52، فيما سجل سالم الدوسري هدف تقليص الفارق للمنتخب في الدقائق الأخيرة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث شهد تألقا رائعا لمحمد العويس حارس مرمى المنتخب بعدما تصدى لأكثر من كرة من لاعبي المنتخب المكسيكي.

وتعرض على آل بليهي للإصابة في الدقيقة 37؛ ليغادر أرضية الملعب، ودخل بدلاً منه اللاعب رياض شراحيلي.