ظهر سالم الدوسري نجم المنتخب متأثراً بعد الخسارة أمام المكسيك 2-1 وتوديع مونديال قطر.

وكان الدوسري قد سجل هدف الأخضر الوحيد في المباراة في الدقيقة 95 ليقلص الفارق أمام المكسيك.

وبهذه النتيجة، ودع منتخب الوطني منافسات كأس العالم، بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط.