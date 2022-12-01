ظهر سالم الدوسري نجم المنتخب متأثراً بعد الخسارة أمام المكسيك 2-1 وتوديع مونديال قطر.
وكان الدوسري قد سجل هدف الأخضر الوحيد في المباراة في الدقيقة 95 ليقلص الفارق أمام المكسيك.
وبهذه النتيجة، ودع منتخب الوطني منافسات كأس العالم، بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط.
سالم الدوسري لاعب #السعودية متأثراً بعد الخسارة من #المكسيك وتوديع مونديال قطر#قطر2022 #كأس_العالم_2022 #WorldCup2022 #FIFAWorldCup#السعوديه_المسكيك pic.twitter.com/ygpZVCCA3m
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
فداك كل شيء يا أسطورة الأساطير