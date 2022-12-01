حمل الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينارد، مسؤولية الخسارة أمام المكسيك.

وقال جستنيه: “مدحناه، أشدنا بفكره، إعجاباً كان يستحقه، وحرصنا على عدم التدخل في عمله أثناء البطولة، اليوم من حقنا أن ننتقده ونوضح له اخطاءه الفادحة”.

وأضاف: “ريناد يتحمل مسؤولية الخسارة من المكسيك لم يحسن قراءة الخصم قبل وأثناء المباراة، تشكيلة غلط، طريقة لعب غلط، تغييرات غلط”.

يذكر أن الأخضر ودع كأس العالم 2022، بعدالخسارة من المكسيك 2-1 ليتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط.