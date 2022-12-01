أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف للجنسين لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات.

وأوضحت الوزارة شروط القبول

1- وثيقة التخرج، مُوضَّحٌ فيها التقديرُ العام، والنسبةُ المئوية أو المعدلُ التراكمي، وتاريخ التخرج.

2- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

3- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

4- شهادة بِرِنْت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م، وذلك من خلال الموقع.