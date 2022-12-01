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الخميس1 ديسمبر

كارولين تورنبول: الرياض ستصبح أكبر مما تتخيلون (فيديو)

منذ 25 دقيقة
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كارولين تورنبول: الرياض ستصبح أكبر مما تتخيلون (فيديو)
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أشادت المدير الإداري للسياحة في أستراليا الغربية كارولين تورنبول خلال قمة السفر والسياحة برؤية السعودية 2030.

وقالت المدير الإداري للسياحة في أستراليا :” رؤية السعودية 2030 واضحة وثاقبة والرياض ستصبح أكبر مما تتخيلون”

وأضافت ” أتيت إلى هذا المؤتمر ولدي رؤية طموحة بخصوص هذا الشأن كما إنني سعيدة بتواجدي هنا”

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