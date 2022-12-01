كارولين تورنبول: الرياض ستصبح أكبر مما تتخيلون (فيديو)

أشادت المدير الإداري للسياحة في أستراليا الغربية كارولين تورنبول خلال قمة السفر والسياحة برؤية السعودية 2030.
وقالت المدير الإداري للسياحة في أستراليا :” رؤية السعودية 2030 واضحة وثاقبة والرياض ستصبح أكبر مما تتخيلون”
وأضافت ” أتيت إلى هذا المؤتمر ولدي رؤية طموحة بخصوص هذا الشأن كما إنني سعيدة بتواجدي هنا”
فيديو | المدير الإداري للسياحة في أستراليا الغربية خلال قمة السفر والسياحة: رؤية السعودية 2030 واضحة وثاقبة.. والرياض ستصبح أكبر مما تتخيلون#الإخبارية pic.twitter.com/2O61x8W4fb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 1, 2022
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