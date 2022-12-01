وصل معالي رئيس مجلس الشيوخ في مملكة تايلند البرفيسور بورن بيتش ويشيت شول شاي، والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، في مُستهل زيارة رسمية إلى المملكة, وذلك تلبيةً لدعوةٍ من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وسيلتقي معاليه خلال الزيارة بعدد من المسؤولين في المملكة، كما سيعقد جلسة مباحثات مشتركة مع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ لبحث سبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، وبشكل خاص علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ التايلندي.

ومن المقرر في برنامج زيارة رئيس مجلس الشيوخ في مملكة تايلند والوفد المرافق لمعاليه زيارة عددٍ من المعالم التاريخية والحضارية لمدينة الرياض.