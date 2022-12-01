أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.7 %، مغلقا عند 10823 نقطة (- 74 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.

وتراجع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 33.10 ريال و80.10 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم “بنك ساب” و”إس تي سي” و”العربي الوطني” و”بنك البلاد” و”مصرف الإنماء” و”أكوا باور” و”ينساب” و”المجموعة السعودية”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

في المقابل، صعد سهم “سبكيم العالمية” بنسبة 5% عند 37.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية بواقع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني 2022.

وتصدر سهم “مجموعة فتيحي” ارتفاعات اليوم بأكثر من 6 %.

وصعدت أسهم “بترو رابغ” و”التصنيع الوطنية” و”المواساة” و”الحمادي” و”إعمار” و”مرافق” و”كيان السعودية” و”اللجين”، بنسب تراوح بين 2 و 4 %.