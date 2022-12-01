أعلن صندوق الاستثمارات العامة ، مساء اليوم، إطلاق شركة عسير للاستثمار.

وأضاف الصندوق أن إطلاق شركة عسير للاستثمار كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة

ولفت إلى أن الشركةستعمل على إطلاق فرصًا متنوعةً للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء منطقة عسير.

وأكدت أن الإطلاق يأتي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإطلاق قطاعات واعدة في المملكة بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة والمملكة باعتبارها منظومة جاذبة للاستثمار.