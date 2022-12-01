شهدت أسعار الأدوية في المملكة ارتفاعا ملحوظا، فيما تم مقارنة أسعار الأدوية في الصيدليات بأسعارها على المواقع العالمية، ليتبين الفارق الكبير في الأسعار.

وفي هذا السياق قال الخبير في إدارة الأعمال والتسويق الدولي الدكتور حبيب الله التركستاني، إن هناك مبالغة في أسعار الدواء.

وأضاف: “الدواء هو وسيلة للعيش ويجب أن يكون متاحا لجميع المواطنين، وهناك جشع تجاري وهو قد يكون أمرا طبيعيا في بعض القطاعات لتحقيق الربح لكن في قطاع الأدوية لا يجب التعامل معها مثل السلع الأخرى”.

وتابع: “لا يمكن لشركات الأدوية أن تكون 100% خاصة ويجب أن تكون هناك منظمات غير ربحية مشاركة في القطاع لحل هذه المشكلة”.