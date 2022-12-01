أوضحت، مريم النويمي، استشاري عناية مركزة لحديثي الولادة، أسباب ولادة الطفل الخديج، مشيرة إلى أن الأخير هو أي طفل يولد قبل إتمام 37 أسبوع من الحمل، وهناك ولادات قد تتم بعد 26 و28 أسبوع من الحمل.

وذكرت أن الطفل الخديج الذي تجاوز المرحلة الحرجة تكون لديه مهارة البلع ويمكنه الرضاعة المباشرة من الأم،، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافتها في برنامج سيدتي المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضافت أن هناك أسباب عديدة لولادة الطفل قبل موعد ولادته الطبيعي، ويحدث في الغالب لمن لا تتابع حملها، حيث تحدث لها التهابات بولية الغير معالجة، مشيرة إلى أن هذه الالتهابات تسبب انقباضات مبكرة في الرحمما يضر بالجنين.

وأشارت إلى أن الحمل المتعدد من أسباب حدوث مثل هذه الولادة وكذلك قد يحدث ذلك عند ولادة التوائم، مشددة على ضرورة أن تهتم المرأة في هذه الحالة بتوفير عصارة الحليب وإعطائها لطفلها لأن هذه العصارة لا تقل أهمية عن أي علاج في العناية المركزة، بجانب فتح الزيارة للأم في العناية المركزة.

وأضافت أن مستويات حالات الطفل الخديج تختلف، فمنهم من يتم وضعه تحت أجهزة التنفس، وهناك من لا يحتاج لذلك أو تتحسن حالته فيتم إزالة الأجهزة منه، وهناك من يعاني من الالتهابات.

وأكدت أن مستوى الخداجة والولادات المبكرة زادت، لكن نسبة خطورة الوفاة للمواليد قلت بسبب ارتفاع العناية الطبية.

كيف نهييء الأم لرعاية الطفل الخديج؟.. د. مريم النويمي – استشاري عناية مركزة لحديثي الولادة تشرح المراحل المهمة@seniordoctor#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TDJ72SMD2s — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2022

د. مريم النويمي – استشاري عناية مركزة لحديثي الولادة: الطفل الخديج هو أي طفل يولد قبل إتمام 37 أسبوع من الحمل .. وهناك ولادات في 26 و28 أسبوع @seniordoctor#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aljLAxgWiL — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2022

د. مريم النويمي: الطفل الخديج الذي تجاوز المرحلة الحرجة تكون لديه مهارة البلع ويمكنه الرضاعة المباشرة من الأم، والحالات الحرجة أقل من 34 أسبوع يتناول الحليب المعتصر @seniordoctor#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JwRs1ePzSg — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2022

هل كل طفل خديج يدخل العناية المركزة؟.. د. مريم النويمي – استشاري عناية مركزة لحديثي الولادة تصنف مراحل الخطر للأطفال الخدج@seniordoctor#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/i9752eVtIL — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2022