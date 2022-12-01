عبرت مشجعة مغربية عن فرحتها الكبيرة بتأهل منتخب بلادها لدور الـ 16 في كأس العالم مشيرة إلى أن الفوز لكل العرب وليس للمغرب فقط.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم في قطر، بعد فوزه الثمين على كندا بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة.

ورفع الفوز رصيد المغرب إلى 7 نقاط من فوزين، على بلجيكا وكندا، وتعادل مع كرواتيا.