أوضح مختص في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبدالعزيز المهباش، الفارق بين توطين1 و توطين 2.
وقال إن برنامج “توطين” 2 ” يركز أكثر على نوعية الوظائف، بجانب استحداث وظائف جديدة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.
وأكد أن عدد الوزارة في برنامج “توطين” بنسخته الجديدة زاد إلى 6 وزارات بدلا من 4، كما ستوفر المزيد من الوظائف مقارنة ببرنامج توطين 1.
#نشرة_الرابعة | المختص في #الموارد_البشرية عبدالعزيز المهباش يكشف مميزات برنامج "توطين" في نسخته الجديدة pic.twitter.com/w1t0j5OVfZ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 1, 2022
#نشرة_الرابعة | المختص في #الموارد_البشرية عبدالعزيز المهباش يتحدث عن الفارق بين "توطين" 1 و "توطين" 2 pic.twitter.com/7NTgMwzcht
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 1, 2022
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