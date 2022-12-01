أوضح مختص في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبدالعزيز المهباش، الفارق بين توطين1 و توطين 2.

وقال إن برنامج “توطين” 2 ” يركز أكثر على نوعية الوظائف، بجانب استحداث وظائف جديدة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

وأكد أن عدد الوزارة في برنامج “توطين” بنسخته الجديدة زاد إلى 6 وزارات بدلا من 4، كما ستوفر المزيد من الوظائف مقارنة ببرنامج توطين 1.

 