أوضح مختص في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبدالعزيز المهباش، الفارق بين توطين1 و توطين 2.

وقال إن برنامج “توطين” 2 ” يركز أكثر على نوعية الوظائف، بجانب استحداث وظائف جديدة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

وأكد أن عدد الوزارة في برنامج “توطين” بنسخته الجديدة زاد إلى 6 وزارات بدلا من 4، كما ستوفر المزيد من الوظائف مقارنة ببرنامج توطين 1.

#نشرة_الرابعة | المختص في #الموارد_البشرية عبدالعزيز المهباش يكشف مميزات برنامج "توطين" في نسخته الجديدة pic.twitter.com/w1t0j5OVfZ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 1, 2022