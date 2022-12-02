شاركت الفنانة المصرية مايان السيد جمهورها مقطع فيديو لها عبر خاصية الاستور بموقع انستجرام في احدث ظهور لها.

وقال مايان السيد : ” جماعة اللى بيقولوا وشى وحش على المنتخبات العربية بسبب حضورى مباريات كأس العالم.. شكراً أنا خلاص رجعت مصر ياريت ترتاحوا بقا”.

ولم تفتعل مايان السيد أي إثارة بشأن ما ترتديه حتى أنها لم تنشر الصورة على السوشيال ميديا، بل اكتفت بنشر صورة الزي السعودي.

وواجهت مايان السيد هجوما كبيرا من متابعين على فيسبوك وانستجرام، قالوا غنها أرادت فقط جذب الانتباه وأخذ اللقطة لتحتل التريند كعادتها.

وأبدت ميان السيد استيائها من الهجوم عليها حيث علقت لتدافع عن نفسها في بوست عبر صفحتها على فيسبوك، وكتبت قائلة: “ليه في ناس بتقول اني باخد اللقطة، ليه مش اني بساند قضية تهمني مثلاً”.