تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫75951 مقابل الريال الواحد 0٫25297
الدولار:3٫75946 مقابل الريال الواحد 0٫26599
درهم إماراتي:1٫02353 مقابل الريال الواحد 0٫97701
ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60435
دينار أردني:5٫30030 مقابل الريال الواحد 0٫18867
دينار كويتي: 12٫25755 مقابل الريال الواحد 0٫08158
دينار بحريني:9٫97096 مقابل الريال الواحد 0٫10030
الريال القطري:1٫03255 مقابل الريال الواحد 0٫96848
الدرهم المغربي: 0٫35507 مقابل الريال الواحد 2٫81632
الجنيه المصري: 0٫15300 مقابل الريال الواحد6٫53587
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