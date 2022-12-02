تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫75951 مقابل الريال الواحد 0٫25297

الدولار:3٫75946 مقابل الريال الواحد 0٫26599

درهم إماراتي:1٫02353 مقابل الريال الواحد 0٫97701

ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60435

دينار أردني:5٫30030 مقابل الريال الواحد 0٫18867

دينار كويتي: 12٫25755 مقابل الريال الواحد 0٫08158

دينار بحريني:9٫97096 مقابل الريال الواحد 0٫10030

الريال القطري:1٫03255 مقابل الريال الواحد 0٫96848

الدرهم المغربي: 0٫35507 مقابل الريال الواحد 2٫81632

الجنيه المصري: 0٫15300 مقابل الريال الواحد6٫53587