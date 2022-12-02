كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن اختفاء جزء كبير من عظام قفصها الصدري، نتيجة العمليات التي خضعت لها في أنفها.

وقالت الفنانة المصرية: “خلاص ما بقاش عندي عضم في القفص الصدري علشان أحطه في مناخيري، والحمد لله إني بقيت أشم وأتذوق، ولسه فاضل لي عملية واحدة في شيكاغو، لكن أنا راضية حاليًا بشكلي، ووصلت لحالة من الصفاء، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يغير المحطة”.

وأضافت : “أنا مش بتعرض غير للظلم في حياتي، في العمليات والمرض، والناس اللي بطلت تكلمني وتشغلني، ومحدش هامُّه بمثّل كويس ولا لأ، لكنهم شبهوني بمايكل جاكسون وقالوا مناخيرها شبه أبو الهول، وزعلانة إن محدش بيقول إني ممثلة شاطرة”.