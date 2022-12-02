قال مشرف منتج الحالات الاجتماعية في وزارة العدل، عبدالعزيز المصير، إن عقود الزواج إلكترونيا يتم تسجيلها بعد أن يعتمد من مأذون الأنكحة.
وأكد أن أغلب خدمات وزارة العدل تقدم بشكل إلكتروني، وتتوفر الخدمة على مدار الساعة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.
يذكر أن وزارة العدل أعلنت أن نحو 60 ألف مستفيد من خدمة إنشاء عقد الزواج إلكترونيا.
فيديو | مشرف منتج الحالات الاجتماعية في وزارة العدل م. عبدالعزيز المصيريعي: يتم تسجيل عقد الزواج إلكترونيا بعد أن يعتمد من مأذون الأنكحة وتتوفر الخدمة على مدار الساعة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/frxfPxJ9ke
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2022
ما إحنا بمتزوجين ولا أحنا بمغتصبين أحد خلونا على وضعنا هذا والله ما نبي العيال ولا نبي شوفة الحريم يكفينا السجة في البر نغني ونحدى لوحدنا والله أن كثرة العيال ووجود النساء أنها تجيب المرض أنا عشت لي مع ناس عندهم عيال كثيرين والله العظيم أنهم قلق ما بعده قلق وأنا أفضل أعيش عزوبي طول حياتي لأن الزواج مسؤولية وتعب وأنا ماني قد هالمسؤولية والله حتى شهوة صرت ما اشتهي النساء حتى ماني بزرنجي ولا شاذ