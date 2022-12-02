قال مشرف منتج الحالات الاجتماعية في وزارة العدل، عبدالعزيز المصير، إن عقود الزواج إلكترونيا يتم تسجيلها بعد أن يعتمد من مأذون الأنكحة.

وأكد أن أغلب خدمات وزارة العدل تقدم بشكل إلكتروني، وتتوفر الخدمة على مدار الساعة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

يذكر أن وزارة العدل أعلنت أن نحو 60 ألف مستفيد من خدمة إنشاء عقد الزواج إلكترونيا.