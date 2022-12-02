التقطت كاميرات مباراة الأوروغواي وغانا لحظة بكاء وصدمة لاعبي الأوروغواي بعد تسجيل كوريا هدف التقدم أمام البرتغال .

وفازت الأوروغواي على غانا بهدفين لكن هذا الفوز لن يمكنها من التأهل لثمن نهائي المونديال بعد انتصار كوريا على البرتغال بهدفين مقابل هدف.

وتأهلت كوريا والبرتغال للدور الـ 16 ، في ختام الدور الأول من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022.