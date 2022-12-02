التقطت كاميرات مباراة الأوروغواي وغانا لحظة بكاء وصدمة لاعبي الأوروغواي بعد تسجيل كوريا هدف التقدم أمام البرتغال .
وفازت الأوروغواي على غانا بهدفين لكن هذا الفوز لن يمكنها من التأهل لثمن نهائي المونديال بعد انتصار كوريا على البرتغال بهدفين مقابل هدف.
وتأهلت كوريا والبرتغال للدور الـ 16 ، في ختام الدور الأول من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022.
بكاء وصدمة لاعبي #الأوروغواي بعد تسجيل #كوريا هدف التقدم أمام #البرتغال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/5KD9BrJnl4
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
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