سجلت العقود الآجلة للنفط ارتفاع اليوم الجمعة، قبيل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) يوم الأحد، وحظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي اعتباراً من الاثنين المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا، أي 0.9%، إلى 81.91 دولار للبرميل، كما ارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، أي 0.8%، إلى 87.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1252 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق، هبط الخامان لكنهما الآن في طريقهما لتحقيق أول مكاسب أسبوعية، ستكون هي الأكبر في شهرين عند نحو 4.5% و7% على الترتيب، بعد انخفاضهما لثلاثة أسابيع متتالية.

وتستعد الصين لإعلان تخفيف قواعد الحجر الصحي الخاص بكوفيد-19 خلال أيام، وهو ما سيمثل تحولا كبيرا في سياسة ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن محللين يقولون إن من المرجح عدم استئناف النشاط الاقتصادي بشكل ملموس إلا بعد شهور، بحسب رويترز.