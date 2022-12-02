أوضح كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، سر عصبيته وانفعاله، خلال تبديله أمام كوريا، في مباراة الفريقين بالجولة الأخير من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

كان النجم البرتغالي ظهر وهو ينفعل على أشخاص خارج الملعب، واتهمه بعض الإعلاميين بأنه كان ينفعل على مدربه سانتوس بسبب استبداله.

وقال رونالدو:”غضبي أثناء التغير لم يكن بسبب سانتوس.. ما حدث هو أنه قبل التغيير، كان أحد لاعبي كوريا يطلب مني الخروج بسرعة، وقلت له أن يصمت، وطلبت منه الصمت وأشرت له بذلك لأنه ليس لديه سلطة، وليس عليه أن يقول أي شيء”.