كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة من نادي الهلال لضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الفترة المقبلة.

ويرغب مسؤولي الهلال في التعاقد مع ميسي، وذلك وفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي، رودي جاليتي، عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وأكد الصحفي أن تحرك الهلال نحو التقدم بعرض عقب نهاية المونديال سيجعل من عرضه أحد الخيارات القوية للاعب، مضيفا أن تجديد عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان يعد أيضا أحد الخيارات المطروحة، ومن المقرر أن يحسم ميسي مستقبله بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022.