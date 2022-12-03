تواجه سويسرا، ‎البرتغال في دور الـ16 بمونديال قطر بعد الفوز 3-2 على ‎صربيا واحتلال وصافة المجموعة السابعة.

وتغلب منتخب سويسر على نظيره الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما سجل شيردان شاكيري هدف سويسرا الأول، عند الدقيقة 20، قبل أن يضيف ألكسندر ميتروفيتش هدف التعادل لصربيا في الدقيقة 26.

وأحرز هدف التقدم دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل إمبولو في الدقيقة 44.

وسجل ريمو فريلير هدف سويسرا الثالث في المباراة، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل للدور الثاني.

وبهذه النتائج، يتأهل المنتخب السويسري كوصيف للمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.