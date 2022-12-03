تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫96071 مقابل الريال الواحد 0٫25248

الدولار: 3٫75868 مقابل الريال الواحد 0٫26605

درهم إماراتي:1٫02333 مقابل الريال الواحد 0٫97721

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫61251

دينار أردني: 5٫29920 مقابل الريال الواحد 0٫18871

دينار كويتي: 12٫26242 مقابل الريال الواحد 0٫08155

دينار بحريني:9٫97024 مقابل الريال الواحد 0٫10030

الريال القطري:1٫03232 مقابل الريال الواحد 0٫96869

الدرهم المغربي:0٫35788 مقابل الريال الواحد 2٫79420

الجنيه المصري:0٫15297 مقابل الريال 6٫53722