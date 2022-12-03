أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيرا من ظهور نسخة متحورة جديدة قاتلة من فيروس كورونا بسبب «الثغرات» التي تعرفها الإجراءات الاحترازية والتي توفر «الظروف المثالية» لظهور مثل هذا المتحور.

وبدأت العديد من الحكومات في تخفيف القيود المفروضة وتراجعت عمليات التطعيم ضد الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 6 ملايين شخص حتى الآن.

وذكرت تقديرات منظمة الصحة العالمية، أن حوالي 90% من سكان العالم لديهم الآن مستوى معين من المناعة ضد السارس – كوف – 2 إما بسبب إصابة سابقة أو التطعيم، بينما قال تيدروس «لقد اقتربنا كثيراً من أن نقول أن حالة الطوارئ انتهت، لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة».