أوضحت صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم السبت، السبب خلف صمت كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، أثناء مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ولم يتحدث مبابي حتى الآن في المؤتمرات الصحفية أو اللقاءات التي تجرى عقب المباريات، حيث حرص على أن يكون أكثر تحفظا في التعامل مع وسائل الإعلام بمونديال قطر، تجنبا للحديث عن مستقبله.

ويعلم مبابي أن كل ما سيقوله سيتجاوز بكثير منتخب بلاده ولا يريد أن يفعل ذلك في الوقت الحالي، كما يدرك أن العديد من الشائعات تطارده بشأن مستقبله، لكنه لا يريد فتح هذا الموضوع في منتصف كأس العالم.

والجدير بالذكر، أنه ستتم معاقبة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لأن مبابي رفض الإدلاء بتصريحات للمرة الثانية بصفته أفضل لاعب في المباراة، بينما الاتحاد الفرنسي يتقبل بشكل كامل موقف مبابي ويتحمل العقوبات التي تفرض على اللاعب بسبب هذا الأمر.