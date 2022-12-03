كشف حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، ملامح طقس في مناطق المملكة بالتزامن مع عودة الدراسة غدا، الأحد.

وتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة، خاصة القصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي الأخطار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة حرصا على سلامتهم.