تزينت الجماهير الأرجنتينية، اليوم السبت، بالثوب والشماغ خلال حضورها مواجهة الأرجنتين وأستراليا المرتقبة في دور الـ 16 بكأس العالم 2022.

ويستقبل ملعب أحمد بن علي، الساعة العاشرة مساء، مباراة تجمع بين الأرجنتين متصدر المجموعة الثالثة، أمام أستراليا وصيف المجموعة الرابعة.

وسيكون معلق المباراة على قنوات بين سبورت هو المعلق التونسي عصام الشوالي.