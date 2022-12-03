كشفت تقارير فرنسية، أن اتحاد الكرة البلجيكي يدرس التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، لقيادة منتخب بلجيكا بعد رحيل الإسباني مارتينيز.

وقال نبيل دجيليت، الصحفي بجريدة “فرانس فوتبول”، اليوم السبت، إن المنتخب البلجيكي يفكر في تعيين رينارد مدربا للمنتخب الأول، ليحل محل الإسباني روبرتو مارتينيز الذي رحل عن قيادة المنتخب البلجيكي بعد الفشل في التأهل لدور الـ16 بكأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وودع منتخب بلجيكا بطولة كأس العالم بعد تعادله سلبيا أمام كرواتيا، وهزيمته أمام المغرب، وفوزه على كندا.