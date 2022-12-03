طمأن سالم الدوسري، لاعب المنتخب الوطني والهلال، محبيه على الإصابة التي لحقت به خلال المشاركة في كأس العالم 2022.

ووجه الدوسري الشكر لصالحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه الدائم، قائلا:”لا ننسى جلسة ولي العهد ودعمه الدائم وهو أمر غير مستغرب منه، وقدمنا مباراة تاريخية أمام المنتخب الأرجنتيني المرشح الأول لكأس العالم”.

وأضاف: “إذا لم يكن للاعب الطموح والأهداف التي يرسمها فلن يُصبح لاعباً عظيماً، والحمد لله عندي الطموح والأحلام وأهدافي كثيرة وما زال للمجد بقية”.