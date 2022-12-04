الصحة العالمية تُحذِّر من ظهور متحور لـ”كورونا”:” يؤدي إلى وفيات كثيرة”

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من ظهور متحوِّر جديد مُقلق، قد يتسبب في حدوث حالات وفيات كثيرة.

وقال “غيبرييسوس”: “اقتربنا للغاية من مرحلة الطوارئ المرتبطة بالجائحة، ولكننا لم نصل بعد إلى هدفنا المتمثل في القضاء على الجائحة”، حسب ما أوردت “فرانس برس”.

وأشارت منظمة الصحة إلى أن نحو 90 في المئة من سكان العالم يملكون مستوى متفاوتًا من المناعة ضد “كوفيد-19″؛ إما بسبب إصابة سابقة، أو نتيجة لتلقِّي اللقاح، لكن تصريحات “غيبرييسوس” تعكس تغيرًا في النبرة، خاصة أن الصين تسجل أرقامًا قياسية من الإصابات بالفيروس، كما بدأ عدد الحالات يرتفع أيضًا في بريطانيا بعد انخفاضها على مدى أشهر.