تعرضت جزيرة جاوة في إندونيسيا أمس (السبت) لهزة أرضية ما تسبب في حالة من الذعر ودفع الناس إلى الشوارع، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الهزة بلغت 5.7 درجة.

وقالت إن مركزه كان على بعد 18 كيلومترا جنوب شرق بنجار، وهي مدينة تقع بين مقاطعتي جاوة الغربية وجاوة الوسطى، مضيفة أنه كان على عمق 112 كيلومترا.

وأفاد مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو بأن أحد السكان أصيب في قرية سيلاوي بمنطقة غاروت بمقاطعة جاوة الغربية، ولحقت أضرار بمدرسة وأربعة منازل على الاقل.

وذكر أن السلطات ما زالت تجمع معلومات عن الأضرار.