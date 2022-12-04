وجه المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بريتون، تهديدات بفرض غرامات مالية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وإجراءات أخرى ما لم تلتزم المنصة بقوانين الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بريتون، في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية: “الأمر واضح للغاية: إذا لم تلتزم تويتر بهذه القواعد، بإمكاننا أن نفرض غرامات، وإذا تواصل انتهاك القواعد فبإمكاننا أن نغلق المنصة في أوروبا.. سنفعل هذا متى كان ضرورياً، وهذه رغبة أنظمتنا الديمقراطية الكبيرة”.

وتابع: “نتابع عن كثب ما يحدث على تويتر منذ استحواذ إيلون ماسك عليها”، مشيراً إلى أنه سيعقد لقاءً آخر مع ماسك قبل عطلات عيد الميلاد.

وأضاف بريتون أن القوانين المتعلقة بالأسواق الرقمية والخدمات الرقمية توفر “وسائل فعّالة للحد من نشر الأكاذيب والكراهية، ويتعين على تويتر أن تفي بهذه المعايير إذا أرادت أن تعمل في السوق الأوروبية”.