روى أحد أقارب العريس المصري الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد خطيبته قبل أسبوع من زفافهما في إحدى المحافظات المصرية، تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي شغلت الشارع المصري.

وقال أحد أقارب العريس، إن القتيل كان ذاهبا لإنهاء بعض تجهيزات الزواج داخل شقته استعدادا للزفاف يوم الجمعة المقبل، مبينا أنه تفاجأ بخطيبته داخل الشقة مع شاب في وضع “مخل”، مما دفعها لخنقه بغطاء رأس خوفا من الفضيحة.

وتابع أن المتهمة اتصلت بوالدة المجني عليه وأبلغتها بأن ابنها مغمى عليه، ونقلته للمستشفى، كما أظهر الكشف الطبي، وجود آثار خنق على عنق الشاب.